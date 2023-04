La Roma è campione d’Italia

Al Tre Fontane dell’EUR, la Roma ospita la Fiorentina per iniziare il girone di ritorno della poule scudetto e cercare di aggiudicarsi il tricolore in anticipo alla fine del campionato.

Partoono bene entrambe le squadre, prima la viola che però non crea pericoli, mentre le giallorosse tentano la conclsuione al settimo minuto con Giada Greggi che però Rachele Baldi blocca a terra.

All’ 11′ Baldi rinvia basso e malissimo offrendo la palla a Giada Greggi che al volo a porta vuota centra la rete ed è 1-0 per le giallorosse.

Al 23′ cross su punizione di Manuela Giugliano per la testa di Moeka Minami che spedisce la palla in porta, ma per l’arbitro la giapponese è in off-side e il raddoppio è annullato.

Roma che continua l’attacco con Annamaria Serturini che al 32′ serve lungo Valentina giacinti che tenta il pallonetto e il gol dell’ex, ma la palla esce di poco alta.

La stessa Serturini crossa dalla destra per la testa di Giacinti ma Baldi blocca alto. Il tutto al 37′ minuto.

La ripresa vede ancora la Roma in attacco con Baldi chiaata a rispondere ai tiri delle giallorosse, grazie anche all’aiuto delle sue compagne di difesa. Una su tutte capitan Alice Tortelli.

Al 52′ la viola vede il lancio in solitaria per Milica Mijatović che davanti a Ceasar non sbaglia e arriva così il gol dell’1-1, nonché il gol dell’ex.

Le giallorosse non si arrendono e due minuti dopo Emilie Haavi crossa per Elisa Bartoli che sfiora di testa, Andressa non arriva sulla sfera, e palla che esce di un centimetro. Occasione per la Roma.

Lupacchiotte che vogliono la vittoria e al 63′ palla che in area arriva al capitano Elisa Bartoli che spizza e trova il pallonetto vincente: è 2-1 per la Roma. Gol dell’ex anche per la numero 13 giallorossa.

Al 68′ è Andressa ad impegnare i guantoni di Baldi che respinge in corner dopo una girata su sé stessa della brasiliana romanista.

Le romaniste iniziano a soffire a partire dall’80’ minuto con la viola che iniiza un pressing

La Roma regge e continua a mantiene il vantaggio e il risultato fino al termine della gara.

La Roma mette così il tricolore in cassaforte con altre tre partite ancora da giocare. la festa al Tre Fontane inizia e i giallorossi si aggiudicano il loro primo scudetto della storia della squadra femminile del club capitolino facendo finire l’egemonia della Juve che regnava da 5 anni. Prossimo obiettivo ora la vittoria della Coppa Italia del 4 giugno, ore 16,30, contro le bianconere all’Arechi di Salerno.

La prossima giornata le giallorosse riposeranno e torneranno in campo direttamente il weekend del 13 e 14 maggio in casa del Milan.

Le formazioni:

ROMA (4-2-3-1):

Camelia Ceasar 12, Elisa Bartoli 13 (C), Carina Wenninger 23, Elena Linari 32, Moeka Minami 2 (Lucia Di Guglielmo 3), Manuela Giugliano 10, Giada Greggi 20, Annamaria Serturini 15 (Benedetta Glionna 18), Andressa 7 (Norma Cinotti 5), Emilie Haavi 11, Valentina Giacinti 9 (Román Haug 22).

Coach: Alessandro Spugna

FIORENTINA (4-2-3-1):

Rachele Baldi 24, Alice Tortelli 5 (C), Laura Agard 34 (Annahita Zamanian 91), Jazmine Jackmon 4, Federica Cafferata 7 (Kaja Eržen 16), Stephanie Breitner 6, Emma Severini 21, Verónica Boquete 87, Michela Catena 10 (Margherita Monnecchi 17), Milica Mijatović 20 (Miriam Longo 19), Pauline Hammarlund 15 (Zsanett Kaján 11).

Coach: Patrizia Panico

Reti: 11′ Greggi, 53′ Mijatović (Fiorentina), 63′ Bartoli (Roma)

Ammonizioni: Eržen (Fiorentina), Severini (Fiorentina), Giugliano (Roma)

Espulsioni: Eržen (Fiorentina)

Arbitro: Andrea Calzavara della sezione di Varese