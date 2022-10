‘La Ragazza della Palude’ arriva nei The Space Cinema in lingua originale

In occasione dell’uscita nelle sale italiane della ‘Ragazza della Palude’, prevista per il prossimo 13 ottobre, The Space Cinema propone la proiezione del film campione di incassi al box office Usa in versione originale.

Il film, tratto dall’omonimo best seller di successo e diretto da Olivia Newman, è ambientato nella Carolina del Nord, anni Cinquanta. Abbandonata progressivamente dalla madre e dai fratelli, la piccola Kya cresce sola con un padre violento, anch’egli destinato a sparire, in una casa nella palude. Circondata da acqua e natura la ragazza si costruisce un mondo tutto suo, mentre gli abitanti del vicino villaggio la deridono e la ignorano. Anni dopo, Kya viene arrestata per un omicidio, e solo l’avvocato in pensione Tom Milton si offre di aiutarla durante un processo che getterà luce sui rapporti di Kya con due spasimanti, il tenero Tate e l’aggressivo Chase.

La rassegna Hear My Voice prosegue ogni giovedì nei multisala: Firenze (Novoli), Limena, Bologna, Trieste, Vimercate, Parma Centro, Roma (Parco de Medici), Roma (Moderno), Napoli e per tutta la settimana al The Space Cinema Odeon di Milano. Per conoscere la programmazione di ‘La Ragazza della Palude’ e rimanere aggiornati sui prossimi titoli in versione originale basta visitare la sezione dedicata, al link: thespacecinema.it/iniziative/hear-my-voice

Mi piace: Mi piace Caricamento...