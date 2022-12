E’ la Francia la seconda finalista del mondiale 2022 che domenica sfiderà, l’Argentina. La Francia batte 2-0 il Marocco e troverà l’Argentina in finale

La Francia va in vantaggio quasi subito. Infatti al quarto minuto ci pensa Theo Hernandez a infilare il portiere del Marocco dopo un’azione convulsa in area dove Mbappè ha tirato due volte in porta ma sulla seconda respinta del portiere, l’esterno del Milan in acrobazia aggancia di sinistro e insacca con l’estremo difensore ormai fuori causa.

Doppia occasione gol in sequenza per la Francia, prima con Mbappè e subito dopo con Giroud Al 35mo Mbappè va vicino al raddoppio colpendo il palo mentre il centravanti del Milan per poco non trova lo specchio della porta.

Occasione anche per il Marocco allo scadere del primo tempo con El Yamiq che con una rovesciata spettacolare sfiora il gol e solo un miracolo di Lloris evita alla Francia di subire il pareggio .

Nella ripresa il Marocco non ci sta e impensierisce la Francia in più occasioni ma sono di nuovo i bleus ad andare a segno al 78mo con il neo entrato Kolo Muani che raccoglie l’assist di Mbappè a coronamento di un’azione meravigliosa e che solo i veri fuoriclasse sono in grado di fare. Il francese manda fuori giri tutto il Marocco e serve Kolo Muani sul secondo palo che non può sbagliare a porta sguarnita.

Il Marocco tenta disperatamente di arrivare a segnare almeno un gol e ci va vicino con Hamdallah che si vede però respingere il tiro sulla linea di porta da Konatè. La Francia porta così a casa una vittoria fondamentale e adesso tutto sull’Argentina che si affronteranno domenica.

Per Croazia e Marocco non resta che la finalina di consolazione del terzo e quarto posto, sicuramente la finale più irritante e triste per le contendenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...