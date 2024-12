La Famiglia Reale si spacca proprio a Natale, Re Carlo furioso: “Non lo inviterà al pranzo”

Royal Family pronta per le feste, ma a pochi giorni dal Natale Re Carlo è furioso: “Non lo inviterà al pranzo”.

In questo contesto di turbolenza, l’imminente riunione natalizia dei Windsor rischia di essere segnata non solo dall’assenza o dalla presenza controversa di uno dei personaggi più importanti, ma anche dalle tensioni latenti tra i membri della famiglia reale.

Il Natale è un periodo che evoca immagini di unità e celebrazioni, specialmente all’interno della famiglia reale britannica. Quest’anno, però, le mura di Sandringham potrebbero racchiudere un’atmosfera meno che gioiosa. Al centro dell’attenzione troviamo il Principe Andrea, il cui coinvolgimento in un nuovo scandalo ha mandato onde di shock attraverso la monarchia inglese, causando non poco imbarazzo a suo fratello, Re Carlo III.

Principe Andrea, cosa farà a Natale?

Fonti vicine alla famiglia reale hanno rivelato che, nonostante il Duca di York sia stato invitato al tradizionale pranzo di Natale a Sandringham, la sua presenza è ora fortemente in dubbio. La causa di tale incertezza risiede nelle recenti rivelazioni che lo vedono coinvolto in uno scandalo di portata internazionale, con un suo stretto confidente identificato come presunta spia cinese. Quest’ultimo è stato vietato dall’ingresso nel Regno Unito a seguito di un’indagine condotta dall’MI5.

Questi eventi hanno gettato una nuova ombra sul Principe Andrea e, per estensione, sull’intera famiglia reale. Si dice che Re Carlo sia furioso per questa situazione e desideri che Andrea si faccia da parte, evitando apparizioni pubbliche durante il periodo natalizio per prevenire ulteriori imbarazzi.

Nonostante le tensioni, si prevede che Andrea si unirà al resto della famiglia a Norfolk per le festività, accompagnato dalla sua ex moglie Sarah Ferguson e dalle figlie Beatrice ed Eugenie, insieme ai loro figli. La vigilia di Natale, seguendo la tradizione germanica, i membri della famiglia reale si scambiano i regali in privato, per poi partecipare al pranzo di Natale e alla successiva passeggiata verso la chiesa di Santa Maddalena.

Tuttavia, lo scandalo che circonda il Principe Andrea potrebbe portare a significative variazioni di queste tradizioni. Nonostante l’invito formale agli eventi natalizi, molti auspicano che decida di astenersi dalla partecipazione per evitare ulteriori tensioni. Il ritiro del Duca dai doveri reali ha intensificato le speculazioni riguardanti il suo futuro all’interno della monarchia britannica. Dopo essere stato coinvolto nello scandalo Epstein e aver affrontato accuse serie, che il principe ha sempre negato, il suo ruolo pubblico è stato drasticamente ridotto.

La decisione di Re Carlo III di tagliare i fondi destinati alla sicurezza personale del fratello, precedentemente ammontati a 3 milioni di sterline all’anno, ha messo ulteriore pressione su Andrea. Sebbene sia riuscito a ottenere dal palazzo fondi sufficienti per mantenere il suo stile di vita presso la Royal Lodge a Windsor, le recenti rivelazioni sollevano nuovi interrogativi sulla fonte dei suoi finanziamenti.