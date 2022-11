La decima giornata della Serie A Femminile

La prima giornata di ritorno della Serie A Femminile si è conclusa nella serata di ieri: ecco tutti i risultati.

ROMA – POMIGLIANO 2-0

La Roma supera il Pomigliano grazie a due reti di Serturini e Giacinti, allungando il vantaggio in classifica sulla seconda. Per contro le granata si trovano invischiate nella lotta salvezza.

FIORENTINA – MILAN 1-6

Il Milan surclassa in trasferta la Fiorentina e riscatta il pareggio col Como: due gol di Piemonte, due di Thomas, un autogol di Bretiner e una rete allo scadere di Michaela Dubcová regalano i tre punti alle rossonere. Buio totale per la viola, la cui unica gioia è la rete di Emma Severini, alla sua prima marcatura in Serie A.

SAMPDORIA – SASSUOLO 0-2

La Sampdoria perde ancora in casa contro il Sassuolo che si guadagna la seconda vittoria in campionato: un colpo di testa di Goldoni e uno di Monterubbiano certificano il trionfo delle neroverdi, che cominciano lentamente a risalire la classifica.

JUVENTUS – COMO 1-1

Il Como strappa un punto d’oro in casa della Juventus in una partita ad alta intensità fino all’ultimo minuto di gioco: Julia Grosso porta in vantaggio le bianconere, che poi si fanno raggiungere da Beccari a venti minuti dalla fine. Nel primo tempo il portiere bianconero Peyraud- Magnin para un calcio di rigore al capitano lariano Rizzon.

PARMA – INTER 2-2

Il Parma guadagna un pareggio contro l’Inter nella partita di lunedì sera: le crociate passano in vantaggio per due volte grazie alle reti di Martinovic e Banusic, per poi farsi rimontare in dieci minuti dalle nerazzurre con le conclusioni a rete di Van der Gragt e Chawinga

Mi piace: Mi piace Caricamento...