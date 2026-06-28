La Croazia batte il Ghana 2-1 ed è ai sedicesimi da seconda nel girone

PHILADELPHIA (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Croazia risponde presente, batte il Ghana per 2-1 e vola ai sedicesimi da seconda classificata nel gruppo L. Decisive le reti “italiane” di Sucic e Vlasic, mentre Luckassen sigla il momentaneo pareggio per il Ghana. Come da copione, il Ghana non ha interesse ad accelerare, forte della qualificazione già conquistata. La Croazia non si scopre troppo, ma al 17′ trova la prima occasione per sbloccarla. Vlasic sfrutta una sbavatura degli avversari per arrivare al limite e calciare nell’angolino alla destra di Asare: la palla sbatte sul palo esterno e termina sul fondo. Brividi per il Ghana anche al 24′, quando Budimir finisce a terra dopo un contrasto con Luckassen, ma l’arbitro lascia correre. La squadra di Dalic la sblocca dopo la mezz’ora. Pallone lavorato sulla sinistra, Kovacic serve Sucic, che da oltre 20 metri lascia partire un destro precisissimo, mandando la palla nell’angolino dove Asare non arriva in tempo. 1-0. Al 40′ prima grande occasione per il Ghana, quando Semenyo si infila tra gli avversari e tenta il destro incrociato sul palo opposto, mandando la palla di poco sul fondo. Si va all’intervallo sul risultato di 1-0. La squadra di Queiroz appare più propositiva in avvio di ripresa, forte anche dei due cambi effettuati all’intervallo. Al 56′ Sulemana prova a mettere in mezzo un pallone pericoloso, ma Modric fa buona guardia. La spinta in avanti del Ghana viene premiata al 73′. Punizione battuta perfettamente dal neo entrato Nuamah verso il centro dell’area, dove Luckassen è bravo ad anticipare il suo marcatore e superare Livakovic. L’arbitro Fischer viene richiamato dal Var per controllare un possibile fallo in attacco in occasione del piazzato, ma dopo l’on-field review conferma la propria decisione. 1-1. Il pari dura poco a Philadelphia. Asare salva tutto su Mario Pasalic, appena entrato in campo, ma non può nulla sul colpo di testa di Vlasic, che sugli sviluppi di un angolo riporta avanti la Croazia. La squadra di Dalic resiste nel finale e conquista il passaggio del turno al secondo posto dietro all’Inghilterra, vittoriosa contro Panama.

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