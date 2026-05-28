La Cina avvia un partenariato globale contro la povertà e per lo sviluppo

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Partenariato globale per la lotta alla povertà e lo sviluppo (GPPAD) è stato istituito ufficialmente ieri durante il Forum mondiale sulla riduzione della povertà e lo sviluppo 2026 in corso a Pechino, secondo quanto annunciato durante l’evento.

Promosso congiuntamente dalla Cina, da altri 53 Paesi e da nove organizzazioni internazionali, il GPPAD rappresenta una tappa importante negli sforzi globali per la riduzione della povertà, si legge nell’annuncio.

Incoraggiando i membri a perseguire strategie di riduzione della povertà e di sviluppo adeguate alle proprie specifiche condizioni, il GPPAD promuoverà lo scambio di esperienze in materia di riduzione della povertà e di governance, ed esplorerà congiuntamente percorsi per sradicare la povertà alla radice, secondo l’annuncio.

La partnership accoglie con favore la partecipazione di governi, organizzazioni internazionali, settore privato, mondo accademico e media, con l’obiettivo di promuovere congiuntamente un ambiente di sviluppo equo, inclusivo, non discriminatorio e sostenibile, riportava l’annuncio.

Intervenendo al forum nella stessa giornata, il vice primo ministro cinese Liu Guozhong ha dichiarato che la Cina sosterrà attivamente il GPPAD nel rafforzamento del dialogo politico, delle dimostrazioni tecniche e della formazione dei talenti, aiutando così i Paesi in via di sviluppo a potenziare maggiormente le proprie capacità nella riduzione della povertà.

(ITALPRESS).

– Foto Xinhua-