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Cronaca

KTM 790 Duke 2027, la naked austriaca si rinnova

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Giugno 2026
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(Adnkronos) – La KTM 790 Duke 2027 si presenta con un importante aggiornamento che interessa estetica, ergonomia e ciclistica, consolidando il ruolo di protagonista nel segmento delle naked di media cilindrata. La Casa di Mattighofen ha lavorato per rendere la sua “Scalpel” ancora più precisa e coinvolgente, senza snaturare le caratteristiche che ne hanno decretato il successo. 

Il cambiamento più evidente riguarda il design. Il frontale della nuova KTM 790 Duke adotta un nuovo gruppo ottico e linee ispirate alle più recenti 990 Duke e 1390 Super Duke R, mentre il serbatoio e le sovrastrutture sono stati completamente ridisegnati per conferire alla moto un aspetto più moderno e aggressivo. L’intervento stilistico non è soltanto estetico, ma contribuisce anche a migliorare l’integrazione tra pilota e veicolo. 

 

Tra le novità più significative troviamo una posizione di guida completamente rivista. Il nuovo manubrio, le pedane riposizionate e la sella aggiornata permettono di ottenere una postura più naturale e un maggiore controllo durante la guida sportiva. Anche il telaietto posteriore, le piastre di sterzo e il serbatoio contribuiscono a migliorare il feeling generale, favorendo una maggiore agilità e una riduzione del peso complessivo di circa 2 kg. 

Sotto il profilo tecnico rimane protagonista il bicilindrico parallelo LC8c da 799 cc, omologato Euro 5+, capace di sviluppare 95 CV a 9.500 giri/min e 87 Nm di coppia a 8.000 giri/min. Il motore può essere depotenziato per i possessori di patente A2 ed è abbinato a un nuovo scarico con silenziatore ridisegnato. 

La ciclistica beneficia inoltre degli aggiornamenti alle sospensioni WP APEX e di un nuovo impianto frenante sviluppato internamente da KTM, progettato per offrire maggiore potenza, migliore modulabilità e un feeling più diretto alla leva. Completano il pacchetto i pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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