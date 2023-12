Kia presenta il noleggio a medio termine Kia Flex

(Adnkronos) – Arriva in Italia Kia Flex, il nuovo programma di noleggio a medio termine di Kia che, dopo il grande successo ottenuto in Germania, è pronto a debuttare sul mercato italiano. Kia Flex è il risultato di una partnership tra Kia Italia e ALD Automotive Italia.

Con questa soluzione l'utilizzatore finale può godere della libertà di guida per il tempo del suo abbonamento, con il vantaggio di disporre di una serie di servizi rinnovabili a seconda del cambiamento delle proprie esigenze. Tutto molto semplice e dinamico. L'offerta Kia Flex comprende: assicurazione con furto e incendio, manutenzione presso rete Kia, assistenza stradale, auto sostitutiva e dotazione di pneumatici invernali. Il tutto senza alcun anticipo. Come gestione dell'auto il kilometraggio, su base annua, andrà da 10 a 20 mila chilometri e dopo il sesto mese, senza penali, l'utilizzatore potrà decidere se continuare, restituire l’auto o cambiarla iniziando un nuovo abbonamento di noleggio. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

