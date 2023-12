Kia EV9 premiata per la sicurezza con le cinque stelle Euro NCAP

(Adnkronos) –

Kia EV9 ha ottenuto il punteggio più alto nei test svolti da Euro NCAP, il principale organizzazione indipendente che in Europa valuta i profili di sicurezza dei veicoli.

Kia EV9 è stato valutato in quattro categorie diverse, mantenendo uno standard elevato durante tutte le fasi dei test. Ha fatto segnare l'84% relativamente alla protezione degli adulti, l'88% per i bambini, il 76% per gli utenti della strada vulnerabili, compresi i pedoni, e l'83% nella categoria ‘

safety assist

’. Le altre caratteristiche di sicurezza evidenziate da EuroNCAP sono state il Lane Keeping Assistant (LKA) che corregge la traiettoria del veicolo e anche il sistema di assistenza alla velocità è stato valutato positivamente per la capacità di rilevare automaticamente il limite di velocità della strada che si sta percorrendo. L' Electric-Global Modular Platform ad alta resistenza (E-GMP) di EV9 ha ulterioremnet contribuito alle cinque stelle. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

