Katia Pedrotti, il cambio look è spettacolare: altro che le ventenni, assolutamente splendida

Katia Pedrotti cambia look e lascia tutti a bocca aperta per la bellezza spettacolare: classe ed eleganza per l’ex gieffina.

Katia Pedrotti è una delle ex concorrenti del Grande Fratello più amate dal pubblico. Protagonista della quarta edizione del reality show, Katia ha dato vita ad una delle pagine più belle del reality show grazie alla sua storia d’amore con Ascanio Pacelli. La scintilla tra i due è scattata nella casa più spiata d’Italia dove Ascanio ha corteggiato fortemente Katia che, però, ha ceduto alla sua corte, solo al termine del reality stesso.

Un anno dopo l’inizio della storia d’amore, Katia e Ascanio si sono sposati formando una famiglia con la nascita dei figli Matilda e Tancredi. Oltre a fare la mamma e la moglie, Katia ha continuato a lavorare diventando una delle influecer più seguite. Sul suo profilo Instagram, la Pedrotti dà consigli di moda e make up mostrando anche i diversi cambiamenti della sua immagine. L’ultimo cambiamento, in particolare, è piaciuto molto ai fan.

Il nuovo look di Katia Pedrotti: cosa ha fatto ai capelli

Katia Pedrotti ha sempre sfoggiato capelli biondi con la lunghezza che varia spesso: dai capelli lunghi del periodo del Grande Fratello, Katia è spesso passata a tagli più corti che esaltano i lineamenti perfetti del suo viso. Attualmente, la moglie di Ascanio Pacelli che, come la moglie, condivide ancora momenti della sua quotidianità come il messaggio ricevuto dalla stessa Katia, sfoggia un taglio medio lungo.

Senza toccare la lunghezza, Katia, per affrontare l’inverso, ha deciso di modificare il colore senza, però, rinunciare al biondo. Per i mesi freddi, infatti, Katia ha scelto un biondo autunno che le illumina il viso. Un taglio e un colore che donano perfettamente alla moglie di Ascanio che, a 46 anni, sembra ancora la ventenne che vent’anni fa varcava la famosa porta rossa della casa del Grande Fratello con tanti sogni da realizzare.

A distanza di anni, Katia, oggi, è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo senza aver mai stravolto la propria immagine. Un look semplice ed elegante quello di Katia che i fan stanno particolarmente apprezzando al punto da essere pronta a copiarle taglio e colore. Per l’inverno, dunque, il biondo autunno di Katia è destinato a diventare di tendenza.