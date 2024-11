Kate Middleton devastata, arriva la notizia terribile poco prima del Concerto di Natale

Kate Middleton ha ricevuto una notizia devstante poco prima del Cocnerto di Natale a cui prende parte ogni anno. Cosa è successo.

Kate Middleton si sta riprendendo lentamente dalle terapie molto pesanti che ha dovuto seguire in seguito alla diagnosi di cancro, annunciato al mondo intero lo scorso marzo. La Principessa, in questi lunghi mesi di cure, ha sempre ricevuto l’affetto non solo dei suoi cari ( che le sono sempre stati accanto) ma anche di tutta la popolazione inglese, e non solo.

La Principessa ha fatto il suo ritorno agli eventi pubblici da poco, insieme al marito William. In occasione del Remembrance Day, che celebra i sacrifici fatti dalle forze armate britanniche, è apparsa molto tirata e stanca, ma sempre sorridente e serena. Ora presto la vedremo all’annuale Concerto di Natale, un evento a cui la Principessa tiene da sempre moltissimo. Ma a incupire queste liete giornate pre-natalizie è stata una notizia terribile arrivata in queste ore a Kate. E che indubbiamente l’ha sconvolta nel profondo.

Kate Middleton, la terribile notizia giunta all’improvviso

In queste ore è stato comunicato non solo alla Prncipessa ma al mondo intero la scomparsa della 17enne Liz Hatton, la ragazza malata di cancro che Kate Middleton aveva lungamente abbracciato durante un incontro molto commmovente avvenuto solo qualche settimana fa al Castello di Windsor. La giovane è mancata nella sua casa ad Harrogate, nel North Yorkshire, circondata dall’amore della sua famiglia.

In occasione del loro incontro, Kate aveva elogiato la ragazza per aver ispirato lei e William durante la su abattaglia contro il cancro. L’incontro con Liz è stato anche il primo ufficiale fatto da Kate dopo il ritorno agli impegni pubblici. La Principessa è apparsa molto commossa durante la conversazione con Liz e le immagini di loro due insieme hanno rapidamente fatto il giro del mondo catturando i cuori di milioni di persone.

La scomparsa della giovane Liz è avvenuta meno di un anno dopo che le era stata diagnositicata una forma rara e incurabile di cancro. Dopo la sua morte la madre ha pubblicato un sentito messaggio su X dichiarando che la figlia è rimasta forte e determinata fino alla fine. “Siamo davvero orgogliosi della gentilezza, dell’empatia e del coraggio che ha dimostrato nell’ultimo anno”, ha detto la mamma. “Non era solo una fotografa fenomenale, era la persona migliore, la figlia e la sorella maggiore più meravigliose che avremmo mai potuto desiderare”.