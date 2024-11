Kate Middleton, arriva l’importante annuncio che emoziona: succederà a Natale

Kate Middleton ha di nuovo emozionato tutti con unc omunicato davvero commovente. E c’entrano William e Carlo. Ecco cosa è stato rivelato.

Kate Middleton è sempre più amata, sia in Inghilterra che in tutto il resto del mondo. La Principessa del Galles è sempre stata ammirata per la sua gentilezza e la sua umiltà, nonché per il suo desiderio di mettersi sempre al servizio del proprio popolo. Kate è da poco tornata agli impegni pubblici, presenziando a diversi eventi al fianco dell’amato marito William. In queste occasioni è apparsa sempre bellissima e sorridente, benché ancora un po’ provata e stanca per il calvario che ha dovuto attraversare.

Si sa che a breve la Principessa del Galles farà la sua tanto attesa apparizione al Concerto di Natale, un’occasione molto importante per lei e per i suoi tre figli, che ha sempre riunito tutta la famiglia. E naturalmente i fan non vedono l’ora di rivederla e aspettano con ansia che mostri l’abito (di certo da capogiro) che indosserà per l’evento. Nel frattempo, è stata divulgata in UK una notizia davvero entusiasmante sul suo conto che rallegrerà di certo tutti.

Kate Middleton, arriva la bella notizia ch tutti aspettavano

Secondo quanto affermato dal The Sun britannico, Kate e William hanno deciso di unirsi a Carlo e Camilla per i festeggiameneti natalizi nella tenuta di Sandringham. Da anni il luogo in cui la Royal Family si riunisce per festeggiare le occasioni importanti. Un modo, si dice, per suggellare la forte unione tra le due famiglie specialmente nel corso di questo anno molto difficile per entrambi.

Si legge sul The Sun: “Kate e William hanno deciso di trascorrere le feste insieme al re, in occasione dell’anniversario della loro unione dopo aver lottato per un anno contro il cancro”. Questa sarà la prima volta che i Principi si riuniranno tutti insieme con il Re e la Regina, dopo l’ultimo anno passato a combattere il cancro. E d’altronde tra Kate e Re Carlo c’è sempre stato un bellissimo rapporto. Anche durante la degenza di entrambi in ospedale il Re, si dice, “camminava sempre avanti e indietro” dalla stanza di Kate per confortarla.

Di certo questa sarà l’occasione per tutta la famiglia allargata di festeggiare l’inizio di un nuovo anno che si spera sarà più sereno di quello appena passato. Resta ancora l’interrogativo principale nella mente di tutti: Harry farà la sua comparsa a sorpresa a Sandringham o resterà ancora una volta negli USA con moglie e figli?