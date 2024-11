Kate e William, dopo l’irruzione dei ladri in casa arriva il messaggio inaspettato di Harry

Dopo l’irruzione dei ladri in casa di Kate e William, è arrivato inaspettato un messaggio commovente da parte del Principe Harry.

Nelle ultime ore il mondo è rimasto senza parole alla notizia dell’irruzione dei ladri al Castello di Windsor, in prossimità alla casa dei Principi di Galles Kate e William. Gli intrusi, infatti, si sono introdotti in una zona del Castello di Windsor molto vicina all’Adelaide Cottage nel quale vivono i Principi con i loro tre figli, generando il panico tra i sudditi.

Pare che i ladri siano entrati nella fattoria del Castello scavalcando il cancello di due metri. Avevano probabilmente come obiettivo quello di rubare macchinari agricoli e hanno utilizzato un pick up e un quad rubati per sfondare il cancello di sicurezza mentre uscivano. Le indagini sono ancora in corso e per ora non ci sono sospettati. In queste ultime ore, è emersa una dichiarazione molto commovente del Principe Harry che nessuno si sarebbe aspettato.

Harry porge un ramoscello d’ulivo a Kate e William

In queste ultime ore sono circolate voci sul Principe Harry che avrebbe inviato un messaggio di “amore e guarigione” alla Famiglia Reale durante il Grey Cup Festival del 2024 a Vancouver, dopo i molti dissapori tra loro. Pare che il Principe desideri ardentemente essere invitato a Natale a casa della sua famiglia d’origine, da cui manca da tempo immemore.

Tuttavia, pare che a Meghan il fatto di trascorrere le feste natalizie insieme ai suoceri e a William e Kate non vada affatto a genio. La duchessa pare si sia opposta energicamente al desiderio di Harry di tornare in UK per Natale e sembra che alla fine Harry abbia fatto un passo indietro. Insomma, secondo alcuni è proprio Meghan l’unico ostacolo al ricongiungimento tra Harry e la sua famiglia.

Persino William, negli ultimi giorni, pare aver inviato un sottile quanto impalpabile messaggio di pace a Harry, Durante un discorso sulla homelessness, tema a lui molto caro, ha infatti riportato alla mente le visite che faceva da bambino al centro di accoglienza dei senzatetto insieme alla madre Diana e al fratello.

Si è trattato della prima volta in cui William ha citato apertamente Harry in un discorso pubblico. Un segno, secondo alcuni, che le speranze di pace continuano a esserci. Resta da vedere se Meghan permetterà il riavvicinamento o meno. E per il momento le speranze non sono molto alte.