Juventus Women: il futuro di Linda Sembrant

Per la calciatrice di 36 anni in forza alla Juventus Women è arrivato il momento di scegliere il prossimo passo per il suo avvenire. La rosa delle bianconere, reduce da una stagione non brillante, potrebbe assumere una forma molto diversa a partire dall’anno che verrà. In particolare, Linda Sembrant si trova davanti ad un bivio.

La proposta della società

90 presenze in quattro stagioni, seppur tormentate da un importante infortunio al crociato, la rendono una delle protagoniste della storia recente della Vecchia Signora delle donne. Con i suoi 7 gol e un assist si presenta anche come un difensore centrale discretamente efficace in area avversaria. La società ha pertanto elaborato due possibilità per il suo futuro, secondo Mauro Munno.

La prima è il più classico dei rinnovi annuali. Sul tavolo c’è la proposta di continuare ancora un anno insieme alla Juventus da giocatrice. L’età e gli acciacchi fisici spingerebbero per un impiego al ribasso, facendola diventare più una colonna portante dello spogliatoio che del campo.

La seconda ipotesi, invece, è un’offerta di allenare una squadra giovanile della Juventus Women: Linda Sembrant potrebbe immediatamente sperimentare un’avventura come tecnico. Questa ipotesi comporterebbe ovviamente al ritiro a fine stagione con la sicurezza di un nuovo impiego.

La risposta della calciatrice

Al momento, il roccioso difensore svedese non si sarebbe sbilanciato. Anzi, avrebbe interrotto i rapporti con i suoi agenti in attesa di valutazioni. Un futuro ancora tutto da scrivere, insomma, e decisione rimandata al termine della stagione.

