Juventus, Vicario incanta e la Serie A… sfotte Di Gregorio

(Adnkronos) – La Juventus ha trovato il suo portiere. Guglielmo Vicario, arrivato in estate dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto, è stato uno dei protagonisti della vittoria bianconera della seconda giornata di Serie A, quando la squadra di Spalletti ha battuto per 2-0 il Parma all’Allianz Stadium.

Decisivo per portare a casa i tre punti infatti proprio l’ex portiere dell’Empoli, che nel corso del secondo tempo è stato autore di una super parata sul colpo di testa di un attaccante ducale, che sembrava destinato in porta. Il riflesso di Vicario è diventato virale ed è stato rilanciato anche dall’account della Serie A, versione indonesiana.

Su X la Lega ha postato il video scrivendo: “Juventini: “Oh, ecco com’è avere un portiere bravo…”. Un riferimento, o meglio uno sfottò vero e proprio, a Michele Di Gregorio, al centro delle critiche per alcune papere di troppo nella scorsa stagione e ceduto al Bournemouth.

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