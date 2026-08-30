Iran, media Teheran: 2 morti in attacco contro isola di Larak

(Adnkronos) – Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un attacco sull’isola di Larak nell’Iran occidentale. Lo ha riferito l’agenzia di stampa iraniana Tasnim dopo che Axios, citando un funzionario statunitense, aveva parlato di un attacco delle forze militari Usa contro due lanciatori sull’isola di Larak dal momento che i Pasdaran avevano iniziato i preparativi per lanciare razzi con mine marittime nello Stretto di Hormuz.

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