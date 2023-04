Juventus-Inter figlio di un dio minore

Juventus-Inter figlio di un dio minore. Dopo il derby d’Italia, che ha fatto discutere sulle azzuffate, arrivano le sanzioni disciplinari sia alla Juventus che all’Inter. In partita Lukaku, compie un intervento in tackle su Gatti da espulsione, non concessa. Il ritmo della partita non è un granché, dove la Juventus è in vantaggio per 1 – 0 ma, la fine del match conserva molti episodi. Al 94′ calcio di rigore per l’Inter. Trasforma Lukaku, porge l’indice alla bocca e grida alla curva sud :” Muti, muti” facendo il saluto militare. Ma questa esplosione di Lukaku è stata una liberazione per gli ululati che si sentivano, in minima parte da un piccolo settore, infatti, hanno identificato le persone cui partecipavano a questa scena brutale di razzismo. Ma non finisce qui, gli ” attori ” di questa brutta serata si conclude anche in campo . Le immagini Figc, inquadrano solo il pugno di Cuadrado , ( sarà squalificato per 3 giornate) mentre un attimo prima Samir Handanovic colpisce l’avversario .

Handanovic colpisce Cuadrado

Altra immagine sullo stesso Cuadrado 👇

La differenza è che, la Juventus, danneggiata sia sulla parte razzista in campo durante la partita, sia sul danno fisico. Non tralasciamo il pugno di Cuadrado, ma qui ci sono due pesi e due misure.

Non esiste coerenza, come per tutti i cori che i giocatori bianconeri hanno subìto. Si fà la caccia alle streghe?

Lukaku, sul rettangolo di gioco non le manda a dire a Cuadrado :” Ci vediamo negli spogliatoi “.