Juve, Giuntoli pronto al colpo perfetto per l’attacco: non ci sarà un’altra occasione

I bianconeri sono pronti a muoversi sul mercato per portare a Torino un top player perfetto per l’attacco della squadra allenata da Motta.

A Riad, nella semifinale di Supercoppa Italiana, si confrontavano le due big finora al di sotto delle (tante) aspettative: il Milan fresco di cambio in panchina e la Juve di Thiago Motta. Il graffio con cui Yıldız ha bagnato ancora una volta il suo debutto in una competizione non è bastato ai bianconeri per portare a casa l’accesso alla finalissima.

Insomma: la Juve del post Allegri non ingrana e gli infortuni cominciano a non essere più un alibi convincente per una squadra che l’anno scorso a questo punto della stagione insidiava seriamente il primato dell’Inter in classifica. Anche in attacco i bianconeri non soddisfano: Vlahovic va a corrente alternata e lì davanti sembra sempre mancare qualcosa.

Tutti ottimi motivi che spiegano perché alla Continassa stiano pensando a un rinforzo a gennaio anche per il reparto offensivo (oltre alla situazione d’emergenza da tamponare in difesa). Negli ultimi giorni si sta realizzando uno scenario da “incastro perfetto” che potrebbe portare a un colpo per l’attacco bianconero.

Mercato Juve, Giuntoli pronto al colpo per un top player in attacco

Fino a pochi mesi fa Joshua Zirkzee era degli interpreti principali del Bologna dei miracoli di Thiago Motta. Come il tecnico italo-brasiliano, anche l’olandese a lungo corteggiato dal MIlan e dalla stessa Juve ha lasciato la maglia rossoblù per accasarsi altrove: al Manchester United. Con i Red Devils però la punta classe 2001 fin qui ha stentato parecchio e sembra avere sempre meno spazio.

Il nuovo allenatore portoghese Ruben Amorim lo considera un rincalzo al pari del predecessore sulla panchina dello United e non ha esitato a sostituirlo per scelta tecnica dopo appena 32 minuti di gioco nell’ultimo match. Non è un mistero poi che Amorim abbia chiesto alla dirigenza del club di Manchester di acquistare Viktor Gyokeres dallo Sporting Lisbona.

Per portare Oltremanica il centravanti portato ai massimo livelli proprio dal tecnico lusitano serviranno almeno 80 milioni, ma il Manchester ha mostrato in passato di non badare a spese sul mercato. L’arrivo dello svedese potrebbe accelerare la partenza di Zirkzee. In prima fila ad accoglierlo ci sarebbe proprio la Juve del suo ex mentore Thiago Motta.

I bianconeri proveranno a cogliere l’occasione per strappare un prestito con riscatto allo United e portare a Torino l’olandese. Senza spostarsi da Manchester, sulla sponda del City potrebbe aprirsi anche una finestra per il ritorno di Douglas Luiz nel Regno Unito. Pep Guardiola ha bisogno di un sostituto per l’infortunato Rodri e l’ex Aston Villa potrebbe fare al caso dei Citizens.