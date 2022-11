JURIC, IL RINNOVO SI ALLONTANA E COMMISSO FA UN PENSIERINO SU DI LUI

Con il recente rinnovo del DS del Torino Davide Vagnati nelle scorse settimane, il segnale inviato ai tifosi ma soprattutto a Ivan Juric è chiarissimo. L’allenatore granata è stato messo in secondo piano e il Presidente Cairo ha voluto chiarire che chi comanda è sempre e solo lui con il fedele DS ex Spal a farne le veci.

Non sono passate inosservate infatti alla dirigenza granata le continue lamentele a mezzo stampa del tecnico croato stufo di una situazione che, a meno di colpi di scena, si sta via via chiarendo. Davide Vagnati è uomo di fiducia del Presidente ed è lui al centro del progetto di Cairo esautorando di fatto proprio Ivan Juric.

Nella mente di tutti noi sono vive le immagini del ritiro estivo austriaco con la lite furiosa proprio tra il tecnico ed il DS arrivati praticamente alle mani, con insulti da una parte e quella famosa frase ormai diventata un meme nei vari social di Davide Vagnati che dava della “testa di c”… al suo datore di lavoro.

Juric era pronto alle dimissioni fin da subito trattenuto solamente dai giocatori con la quale ha un rapporto speciale ma la situazione in casa granata non è mai di fatto migliorata nonostante Cairo si sia affrettato a gettare acqua sul fuoco.

Non è un mistero che i due non si siano mai sopportati ed il rinnovo proprio di Vagnati è un chiaro segnale a Juric: o si adegua o la porta per l’uscita è quella!

Il mercato di gennaio sarà il crocevia vero per comprendere cosa farà il tecnico di Spalato a fine anno. Le sue dimissioni già a gennaio sono altamente improbabili a meno di colpi di scena ma a fine stagione è molto probabile per non dire quasi sicuro che il tecnico lascerà la società granata dopo due anni burrascosi.

LEONARDO SEMPLICI POSSIBILE SOSTITUTO IN CASO DI ADDIO?

Sul tecnico croato ci sono gli occhi puntati di diverse formazioni di serie A e secondo nostre fonti la più interessata potrebbe essere la Fiorentina del Presidente Rocco Commisso.

Secondo indiscrezioni tra l’attuale tecnico viola Vincenzo Italiano ed il presidente americano sarebbe calato il gelo dovuto anche ai risultati sportivi non proprio confortanti nonostante il patron viola abbia investito parecchio negli ultimi anni.

Ecco che un tecnico come Juric potrebbe proprio fare al caso di Commisso per valorizzare l’attuale rosa e per portare i viola nelle posizioni di classifica più nobili.

Lo stesso Juric che da tempo è a caccia di una società che abbia ambizioni di classifica più importanti di quelle granata potrebbe essere ingolosito da un eventuale proposta viola che ha investito quasi mezzo miliardo per il nuovo centro sportivo.

Il Torino potrebbe a quel punto virare su Leonardo Semplici tecnico ex Spal che ha lavorato già con Vagnati all’epoca DS anche lui alla Spal e con la quale i rapporti sono più che ottimi. Semplici dopo l’esonero a Cagliari è attualmente libero e di sicuro le sue “pretese” sportive ed economiche sono minori rispetto a Juric.

