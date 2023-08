La Joseba Label produce la colonna sonora di “Mamma, qui comando io”, il nuovo film di Federico Moccia, in tutte le sale cinematografiche da giovedì 14 settembre 2023.

La tracklist della colonna sonora di “Mamma, qui comando io” sarà composta da 4 brani inediti, che usciranno in anteprima sulle principali piattaforme digitali di streaming, e dalla traccia “Ti voglio bene” di Giovanni Segreti Bruno, scelta dal regista Federico Moccia.

Spiega Gianni Testa, direttore artistico di Joseba Label: «Sono fiero e orgoglioso che Federico Moccia e Francesco De Blasio, produttore del film, abbiano deciso di affidare l’intera colonna sonora a Joseba label, affrontando così con noi questa nuova avventura.

Per noi questa colonna sonora è stata un bambino da partorire, allevare e portare fino alla sua maturità con l’uscita nelle sale. Ci saranno delle “finestre aperte” per i pre-ascolti il 1 settembre e l’8 settembre per poter cominciare ad assaggiare la potenza della musica oltre alle immagini meravigliose di questo film, anticipate intanto dal singolo “Ti voglio bene” di Giovanni Segreti Bruno. Federico questa volta si è veramente superato, questo film è speciale per il grande messaggio d’amore che contiene».

Joseba Label, giovane editoriale indipendente, nasce dall’esigenza di aggregare artisti e produrre arte che non cerca né schemi né numeri, ma vibrazioni.

L’obiettivo è stato quello di creare uno spazio fisico e discografico pronta a ospitare artisti capaci di comporre opere musicali che sappiano guardare il mondo come un ambiente pieno di colori, da cui trarre nuove emozioni per gli ascoltatori. Di recente ha distribuito l’ultimo singolo di Nick Sick e Blue Virus, che ha centrato vari inserimenti in playlist editoriali nei principali DSP.

Joseba Label sta producendo MonnaElisa, la vincitrice di Area Sanremo 2022, e il giovane cantautore Giovanni Segreti Bruno, reduce come autore dal successo del brano della cantante internazionale Anggun e Lorenzo Licitra, vincitore di Xfactor 2017 “Eli Hallo”, prodotto e distribuito dalla stessa etichetta romana.

Anche Valeria Marini ha scelto casa Joseba per il suo tormentone estivo “Baci Stellari”.

È stata pubblicata e prodotta anche Alma Manera con “Il Cigno”, opera unica con all’interno del videoclip immagini inedite di Carla Fracci.

