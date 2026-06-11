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Jason Momoa e Lisa Bonet di nuovo insieme, l’occasione che li riunisce come famiglia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Jason Momoa e Lisa Bonet di nuovo insieme ma solo per celebrare un momento importante. I due attori statunitensi avevano annunciato la fine del loro matrimonio nel 2022, ma tra i due è rimasto un profondo legame, dettato soprattutto dall’amore verso i loro figli, Lola Iolani Momoa, 18 anni, e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa, 17 anni. 

E proprio pochi giorni fa si sono ritrovati vicini in occasione della cerimonia di diploma del liceo della loro primogenita, che si è tenuta alla California State University di Los Angeles. Le foto scattate mostrano Jason Momoa e Lisa Bonet accanto alla 18enne, sorridenti e felici di condividere al fianco della figlia questo traguardo.  

 

Jason Momoa avrebbe lasciato la produzione cinematografica di Heeldrivers. Secondo quanto riportato da Deadline, il noto attore avrebbe abbandonato il film prodotto da Sony Pictures e PlayStation Productions, dedicato allo sparatutto di Arrowhead Game Studios. Al momento non è stato chiarito il motivo per cui Momoa abbia fatto dietrofront, ma la produzione avrebbe perso così il suo volto principale.  

La distribuzione del film sarebbe prevista per il 10 novembre 2027. Il videogioco narra le vicende di Helldivers, che come come descritto da Playstation deve “lavorare insieme per proteggere la Super Terra e sconfiggere i nemici dell’umanità in un’intensa guerra intergalattica”. 

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