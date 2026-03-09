Italpress-Philia, al via nuovo format tv Power Talks con Toti, Liguori, Ruggieri e Nicolini

MILANO (ITALPRESS) – Prende il via martedì 10 marzo 2026, ogni settimana sul network Italpress, “Power Talks, il potere della comunicazione”, nuovo format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, la società milanese di comunicazione strategica e relazioni istituzionali.

Un appuntamento settimanale di 15 minuti dedicato all’analisi dell’attualità economica, politica e sociale dal punto di vista della comunicazione, del soft power e della capacità di incidere nei processi decisionali. Power Talks non racconta i fatti: racconta come i fatti vengono costruiti, interpretati e governati.

A tenere a battesimo Power Talks sarà Claudio Brachino, storico volto di Mediaset e tra i più autorevoli professionisti dell’informazione televisiva italiana, che condurrà la prima puntata in dialogo con Giovanni Toti, Senior Partner di Philia Associates, e Gaspare Borsellino, direttore di Italpress.

Brachino e Toti hanno condiviso anni di lavoro su Italia Uno nei primi anni Duemila, producendo insieme alcuni dei programmi di maggiore successo dell’intrattenimento informativo italiano: Power Talks nasce anche da quella storia.

“Un’agenzia di stampa ha il compito di dare notizie, certo. Ma anche di spiegare come nascono i fenomeni, come si costruisce la comunicazione, quali effetti produce, chi la gestisce e come. La comunicazione crea mode, tendenze, valori. Avere al nostro fianco professionisti che vivono ogni giorno dentro questi processi significa offrire ai lettori di Italpress un livello di lettura della realtà che va molto oltre la cronaca”, afferma Gaspare Borsellino, direttore dell’agenzia Italpress.

Power Talks sarà condotto dai Senior Partners di Philia Associates, figure di riconosciuta autorevolezza nel panorama della comunicazione, del giornalismo e delle istituzioni italiane: Paolo Liguori – decano del giornalismo italiano, tra le voci più riconoscibili del dibattito pubblico nazionale; Andrea Ruggieri – giornalista, opinionista ed ex parlamentare, già stretto collaboratore di Silvio Berlusconi; Jessica Nicolini – giornalista, portavoce e capo comunicazione di Regione Liguria per quasi un decennio, che ha gestito la comunicazione di emergenze nazionali come il crollo del Ponte Morandi.

Power Talks si rivolge a chi non si limita a osservare la comunicazione, ma la utilizza quotidianamente per ottenere risultati: responsabili comunicazione e affari istituzionali, direttori brand e marketing, CEO e founder, opinion maker del sistema economico e istituzionale.

Ogni episodio – 15 minuti, ogni martedì – sarà disponibile sul network Italpress e distribuito su web, canali social e televisioni locali, in coerenza simbolica e valoriale con il brand Portofino Talks.

“Power Talks nasce dalla convinzione che la comunicazione non sia un accessorio del potere, ma la sua forma più autentica. In un’epoca in cui tutto si racconta e tutto viene interpretato, capire come funzionano le parole significa capire come funziona il mondo”, afferma Giovanni Toti, Senior Partner di Philia Associates.

