Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Italiano è il nuovo allenatore del Besiktas: “Tifoseria leggendaria, non vedo l’ora di cominciare”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore del Besiktas. La notizia è stata data con un comunicato ufficiale dal club turco: “Vincenzo Italiano – si legge nella nota – ha firmato un contratto per ricoprire il ruolo di allenatore della nostra prima squadra fino al termine della stagione 2027-2028. Siamo convinti che il nostro allenatore apporterà un contributo significativo alla squadrae gli diamo il benvenuto nella famiglia Besiktas, augurandogli ogni successo”.  

Il Besiktas ha poi condiviso un video sui propri canali social, con le prime parole dell’ex allenatore del Bologna (sondato nelle scorse settimane anche dal Napoli): “Ecco la mia nuova casa, ho già iniziato a lavorare. Non vedo l’ora di vedere la leggendaria tifoseria del Besiktas e di incontrarvi nel nostro tempio”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Campidoglio, al via cabina di regia per “cura del ferro” e rigenerazione urbana

27 Ottobre 2018

Ucraina-Italia, Spalletti: “Il rigore? Non abbiamo rubato niente”

23 Novembre 2023

Elezioni Usa, Biden vs Trump: è ancora botta e risposta tra presidente e tycoon

10 Dicembre 2023

“Pura follia”. La nipote di Enrico Mattei commenta la diffida del fratello al governo Meloni

23 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno