Italiano “Aston Villa superiore, ma con la nostra gente possiamo giocarcela”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “Vogliamo invertire questo trend di partite dove fatichiamo in casa, anche se in alcune circostanze abbiamo mostrato di essere in crescita. Sembrava avessimo svoltato, ma sta andando così non riusciamo a dare continuità”. Vincenzo Italiano spera di regalare una grande gioia al popolo del Dall’Ara, alla vigilia del quarto di finale di Europa League contro l’Aston Villa. “Domani ci sarà lo stadio stracolmo, mi auguro che potrà darci una grande mano. Secondo me arriviamo a questo appuntamento con grande entusiasmo, aver vinto a Cremona ci ha permesso di preparare bene la partita, abbiamo fatto bene in termini di prestazioni e di risultati, domani cercheremo di confermare quanto di buono fatto”, ha aggiunto il tecnico del Bologna che sulle possibilità di qualificazione non si sbilancia: “Abbiamo il 50% di chance. Sappiamo che c’è una grande attesa, siamo orgogliosi del sostegno della nostra gente, ci stanno sempre vicini e io mi auguro che non ci abbandonino mai. Spero che come sempre questo stadio riesca a trascinarci. Sulla carta, e non bisogna vergognarsi, loro sono superiori, ma con l’aiuto della nostra gente possiamo colmare questo gap”, ha ammesso mister Italiano.

In conferenza stampa anche il centrocampista rossoblù Lewis Ferguson. “Sentiamo la partita, i tifosi ci spingeranno come sempre. Negli ultimi tre anni abbiamo fatto la storia stagione dopo stagione, ora abbiamo un’altra possibilità di scrivere una nuova pagina di storia”, ha concluso lo scozzese alla vigilia del match contro l’Aston Villa.

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