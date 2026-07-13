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Italia, chi sarà il prossimo ct? ‘Resiste’ il sogno Guardiola, salgono le quotazioni di Pioli

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Paolo Maldini nuovo direttore tecnico e Leonardo Advisor della Nazionale. Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha calato l’asso, scegliendo lo staff dirigenziale dell’Italia, che dovrà occuparsi della scelta del nuovo commissario tecnico. E con l’arrivo del nuovo duo, si è scatenato un vero e proprio ribaltone in quota: per gli esperti di Snai e Sisal, come riporta
Agipronews
, si è materializzato un inaspettato aggancio. Insieme a Roberto Mancini e Antonio Conte, offerti a 3,25 e da qualche settimana indicati come i due grandi favoriti per succedere a Gennaro Gattuso, ecco Stefano Pioli, con Maldini nel Milan dell’ultimo scudetto, con la sua quota crollata in due giorni da 50,00 a 3,25. 

In lavagna resiste invece la suggestione Pep Guardiola, corteggiato dall’ex capitano milanista: l’approdo sulla panchina azzurra del tecnico ex Manchester City si gioca a 6,00. A resistere sotto la doppia cifra c’è Andrea Pirlo, tanti anni al Milan con Maldini e Leonardo, offerto a 9,00 mentre si sale a 20,00 per Thiago Motta, con la coppia Ranieri-S.Inzaghi vista a 25 volte la posta. 

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