Israele-Gaza, media: Usa valutano possibile riconoscimento stato palestinese

(Adnkronos) – Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha chiesto al Dipartimento di Stato la presentazione di opzioni politiche sul possibile riconoscimento da parte degli Stati Uniti e a livello internazionale di uno stato palestinese dopo la fine del conflitto a Gaza. Lo rivela Axios, che cita due funzionari Usa, uno dei quali parla di come il lavoro per trovare una "via d'uscita diplomatica" per il conflitto a Gaza abbia "aperto – si legge – la strada a un ripensamento di molti vecchi paradigmi e politiche Usa". Secondo la fonte di Axios, nell'Amministrazione Biden c'è chi pensa che il riconoscimento di uno stato palestinese dovrebbe essere il primo passo, non l'ultimo, nei negoziati per risolvere il conflitto israelo-palestinese. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

