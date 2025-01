Francesca Tocca infiamma il gossip: lei è sempre più bella, ma dopo quel gesto i fan non hanno più dubbi

Francesca Tocca è più bella che mai e mentre tutti la esaltano non passa inosservato il dettaglio: s’infiammano le voci di gossip.

Francesca Tocca torna nuovamente al centro delle voci di gossip, mentre sui social è assoluta protagonista con tutta la sua bellezza. La ballerina, che per quest’anno ha lasciato il cast dei ballerini professionisti di Amici, è da tempo un volto noto del mondo dello spettacolo, ma data la sua popolarità non mancano anche altre esperienze lavorative.

Seguita da quasi 690mila follower su Instagram, la ballerina ha di recente pubblicato un post con una serie di foto come modella di Intimissimi, mostrando un completino di pizzo nero abbinato a dei tacchi argentei e scintillanti. Inutile dire come il capo d’abbigliamento esalti tutta la bellezza e la sensualità della ballerina e, ovviamente, il suo corpo marmoreo.

Sicuramente Intimissimi si è affidato ad una modella d’eccezione, in grado di lasciare a bocca aperta tutti quanti i fan; e mentre il suo fascino incanta ancora una volta tutti quanti, non è nemmeno passato inosservato il particolare dettaglio, che pare alimentare le recenti voci di gossip…

Francesca Tocca splende come modella di Intimissimi e il gossip impazza

Recentemente abbiamo visto Francesca Tocca ospite di Verissimo, da sola; non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse per il fatto che, durante l’intervista (a differenza di quanto accade solitamente) Silvia Toffanin non ha per nulla toccato l’argomento della sfera sentimentale. Da alcune settimane, le voci di gossip parlano di una nuova crisi fra la Tocca e suo marito, Raimondo Todaro; nulla di confermato o smentito dai diretti interessati, ma l’assenza di foto insieme durante il periodo natalizio ha fatto riflettere i fan.

Inoltre, cosa molto più significativa, in molti hanno notato come sul suo profilo Instagram la Tocca abbia tolto tutte le foto insieme al marito. Sparite tutte le foto di coppia e, anche guardando al profilo di Todaro, in molti hanno visto come si trovi sempre in posti diversi rispetto alla moglie. Sicuramente questi indizi non possono essere delle prove inequivocabili della loro crisi, ma alcuni fan stanno temendo che la crisi ci sia davvero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Tocca (@francescatocca)

In attesa di un commento dei diretti interessati, si resta nel campo delle supposizioni e delle teorie date da indizi social; nel frattempo, la ballerina continua ad essere più seguita che mai.