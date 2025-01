Camilla si rifiuta di dare consigli a Kate sul suo futuro ruolo di Regina: cosa succede tra le due reali

Camilla si rifiuta di dare consigli a Kate sul suo futuro ruolo di Regina: i rumors dell’esperto reale sul rapporto tra la sovrana e la nuora

Nel cuore della monarchia britannica, un silenzio eloquente sembra delineare i contorni di una situazione delicata che coinvolge la Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, destinata a diventare la futura regina d’Inghilterra, e la regina Camilla. Nonostante le aspettative pubbliche e i desideri dei più curiosi, sembra che né il re Carlo né la regina Camilla siano inclini a fornire consigli diretti a Kate riguardo al suo futuro ruolo.

Secondo quanto riportato dall’autore reale Christopher Andersen in un’intervista concessa a Fox News, il legame tra Kate e Carlo si è notevolmente rafforzato negli ultimi tempi, specialmente grazie alla loro comune battaglia contro il cancro. Questa vicinanza ha portato Carlo ad ammirare profondamente la grazia e la determinazione della Duchessa di Cambridge, tanto da conferirle l’onore speciale di Compagna Reale d’Onore. Un gesto che non solo sottolinea l’alta stima del re nei confronti di Kate ma anche la sua fiducia nella capacità della duchessa di contribuire attivamente al futuro della monarchia.

Camilla e Kate, le regine della famiglia reale

Tuttavia, Andersen evidenzia come oltre questo segno tangibile di apprezzamento non vi sia alcuna volontà da parte del sovrano di discutere apertamente con Kate del suo destino come futura regina. La ragione? Farlo potrebbe implicitamente suggerire una mancanza di fiducia nelle proprie prospettive a lungo termine sul trono da parte del re Carlo III, il quale ha chiaramente intenzione di mantenere il proprio ruolo per molti anni ancora.

La situazione tra Camilla e Kate appare ancor più complessa. Sebbene esista un rispetto reciproco tra l’attuale e la futura regina – seppur descritto come “a malincuore” – non vi sono stati momenti condivisi in cui Camilla abbia sentito l’esigenza o avuto l’intenzione di parlare con Kate su cosa significhi essere una regina. Questo atteggiamento potrebbe riflettere una varietà di dinamiche interne alla famiglia reale o semplicemente un approccio diverso alle responsabilità monarchiche.

Helena Chard, broadcaster e fotografa ben nota negli ambienti legati alla corona britannica, offre una prospettiva differente sulla questione: secondo lei, ciò che conforta maggiormente il re Carlo è sapere che per Catherine mettere sempre al primo posto la famiglia rappresenta un valore imprescindibile. La priorità data agli eredi futuri è vista come fondamentale per garantire stabilità e continuità alla monarchia nel tempo.

Chard aggiunge che c’è piena fiducia nel fatto che quando sarà necessario affrontare il passaggio al nuovo ruolo regale, Kate saprà gestire questa transizione senza difficoltà alcuna. La sua capacità innata nel bilanciare gli impegni ufficiali con quelli familiari lascia presagire una futura sovrana capace non solo…