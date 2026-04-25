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Iran-Usa, verso un nuovo round di colloqui: Witkoff e Kushner oggi in Pakistan – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner oggi in Pakistan per partecipare ai colloqui con l’Iran, ma permane l’incertezza. Teheran nega l’esistenza di piani per negoziati diretti con la delegazione statunitense a Islamabad, dove il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato funzionari pakistani. 

Da parte sua il presidente Donald Trump ha affermato che l’Iran presenterà un’offerta agli Stati Uniti ma non ne conosceva ancora i dettagli. E solo il giorno prima aveva suggerito che l’incertezza sulla leadership iraniana stava complicando i negoziati. 

Nel frattempo in Libano, dopo l’annuncio dell’estensione di tre settimane del cessate il fuoco, Israele ha dichiarato che continuerà a colpire “qualsiasi minaccia”, secondo il primo ministro Benjamin Netanyahu, che accusa Hezbollah, sostenuto dall’Iran, di voler sabotare la tregua. 

 

 

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