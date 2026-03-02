Bancali usati e nuovi
Iran, Tajani "Linea politica dell'Italia è quella dell'Ue, non siamo isolati"

ROMA (ITALPRESS) – “La linea politica” dell’Italia “è quella dell’Unione Europea. Abbiamo partecipato a una riunione dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea, è stato approvato un documento e quella è la linea che segue l’Unione Europea su questa vicenda. Non siamo affatto isolati, partecipiamo al G7”, in cui “ci sono gli Stati Uniti, la più grande democrazia occidentale”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante l’informativa urgente sulla situazione in Iran e Golfo Persico, davanti alle commissioni Esteri e Difesa del Senato e della Camera. “Questa crisi potrebbe non trovare però una soluzione rapida, potrebbe durare giorni, forse settimane. Molto ovviamente dipenderà dalle decisioni che verranno prese a Teheran e dalle dinamiche interne al regime”, ha aggiunto. Per Tajani “una volta conclusa la fase più complessa, occorrerà lavorare con determinazione per favorire una transizione in Iran che sia pacifica e rispettosa delle aspirazioni del popolo iraniano. In questo quadro, l’Europa ha un’importante ruolo da giocare”. Infine il ministro ha sottolineato che “l’operazione condotta da Stati Uniti e Israele potrebbe segnare un punto di svolta per gli equilibri regionali e speriamo aprire la strada ad un nuovo Medio Oriente di pace, sviluppo e crescita. Uno scenario in cui molti conflitti che affliggono la regione, fra cui quello israelo-palestinese, possono trovare una soluzione equilibrata e pacifica”.
