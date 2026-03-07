Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Iran, Piantedosi “Rischio radicalizzazione e conseguenze su ordine pubblico”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Marzo 2026
1 minuto di lettura

BOLOGNA (ITALPRESS) – “Al momento no, però ogni qualvolta viviamo situazioni di carattere internazionale di questo tipo dobbiamo sempre porci il problema del rafforzamento delle migliaia di obiettivi sensibili che sono sparse sul territorio nazionale. Questo l’abbiamo fatto”. Così il il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine di un’iniziativa della Lega a Bologna, risponde a una domanda su una possibile recrudescenza del terrorismo a causa del conflitto in Iran.
“Mi auguro che il conflitto finisca al più presto, per una cosa positiva in sè e anche perchè abbiamo la riprova che, ogni qualvolta questi conflitti si protraggono nel tempo, tendono a creare riflessi sull’opinione pubblica, fenomeni di radicalizzazione, gruppi antagonistici che imbracciano l’una o l’altra causa. Tutto questo si traduce poi in difficoltà a gestire manifestazioni pubbliche e l’ordine pubblico”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Marzo 2026
1 minuto di lettura
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Israele-Hamas, tregua al via oggi: primi 13 ostaggi liberi dal pomeriggio

24 Novembre 2023

Passoni (Cav Tor Vergata), “accolte 125 donne del territorio e dell’Università”

30 Gennaio 2024

Duello Mercedes-McLaren in Olanda, Ferrari indietro

23 Agosto 2024
Setteville

Setteville, prende il via l’intervento di riqualificazione dell’area “ex Giannini”

2 Giugno 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno