Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Iran, nuovi attacchi americani a Hormuz e nel Sud del Paese

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Luglio 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – Media filo iraniani riportano di un attacco alla base iraniana Imam Ali nella città iraniana di Chabahar nel sud dell’Iran. Segnalate esplosioni anche nel porto di Karnak e sull’isola di Lavan. Un funzionario statunitense ha riferito ad Azios che l’esercito USA sta conducendo attacchi contro obiettivi militari iraniani nello Stretto di Hormuz. Atttacchi confermati anche dai canali ufficiali di Centcom, i quali riportano che “Su ordine del Comandante in Capo, le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno avviato ulteriori attacchi contro l’Iran per indebolire ulteriormente la sua capacità di minacciare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti ritengono l’Iran responsabile della recente aggressione ingiustificata contro navi mercantili ed equipaggi civili che navigano liberamente in una vitale via navigabile internazionale”.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Champions, Real Sociedad-Psg 1-2: doppio Mbappè e francesi ai quarti

5 Marzo 2024

Roma, controlli anti-borseggio: 3 arresti e una denuncia in poche ore

6 Novembre 2018
Piazza di Siena

A Piazza di Siena screening cardiologici gratuiti con l’Ospedale San Carlo di Nancy

27 Maggio 2026
Scegli con il cuore ma prima parla con un nostro educatore

Scegli con il cuore ma prima parla con un nostro educatore

25 Maggio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno