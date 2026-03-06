Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Iran, Meloni “Sosteniamo ogni iniziativa per tornare al dialogo tra le parti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Marzo 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – “Continuiamo a seguire con la massima attenzione gli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Il Governo italiano è al lavoro senza sosta, in contatto con i nostri alleati e con i partner della regione, per monitorare la situazione e tutelare la sicurezza dei cittadini italiani”. Così su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
“La priorità è proteggere i nostri connazionali e lavorare, insieme ai nostri principali partner e alleati, per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un ritorno alla diplomazia e al dialogo tra le parti – aggiunge -. Allo stesso tempo stiamo vigilando su tutti i fronti, dalla sicurezza agli effetti economici della crisi, valutando ogni possibile azione di mitigazione in questi ambiti. L’Italia continuerà a fare la sua parte con responsabilità e determinazione. Come concordato con il Parlamento, nei prossimi giorni sarò anche in Aula per riferire alle Camere”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Marzo 2026
1 minuto di lettura
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Marina Militare Osservatorio Vittime del dovere

Amianto e Marina Militare: la storia di Salvatore Carollo

4 Settembre 2019

Discarica abusiva di 300 mq a Ischia, sequestri e denunce

30 Gennaio 2026

Influenza 2023, aumentano i casi: mezzo milione di contagi in una settimana

1 Dicembre 2023

Manovra 2024, da pensioni medici a emendamenti: le ultime news del governo

4 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno