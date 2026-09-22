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iOS 27, come incollare direttamente dalla tastiera di iPhone

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Tra le numerose novità introdotte da Apple con iOS 27 — che riguardano tra l’altro Wallet, Messaggi e CarPlay — ce n’è una che rischia di passare inosservata ma che promette di incidere in modo concreto sulle abitudini quotidiane degli utenti iPhone. Si tratta di un nuovo collegamento per l’operazione di incolla, posizionato sopra la tastiera, pensato per velocizzare uno dei gesti più ripetuti nell’uso dello smartphone. 

Il funzionamento è lineare. Quando un utente copia un testo, un link o un’immagine e successivamente apre un campo di testo in un’altra app, iOS 27 riconosce l’azione e mostra automaticamente un suggerimento per incollare il contenuto, visualizzato direttamente nella riga superiore della tastiera. Non è più necessario richiamare il menu contestuale di copia e incolla: basta un tocco sul suggerimento per completare l’operazione. 

La funzione include anche un’anteprima di ciò che è stato copiato. Se si tratta di testo, il sistema ne mostra un estratto; se invece è un’immagine, compare una miniatura. In questo modo l’utente può verificare a colpo d’occhio il contenuto degli appunti prima di incollarlo, evitando errori o passaggi superflui. 

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