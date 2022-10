Su iniziativa del Dipartimento della Protezione civile, nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 approderà in piazza Roma la campagna nazionale di sensibilizzazione “Io non rischio 2022”. In piazza Roma i volontari della protezione civile Cb Rondine di Aprilia daranno informazioni alla cittadinanza circa i rischi naturali come alluvioni, maremoto e terremoto. La campagna Io non rischio è promossa e realizzata da: Dipartimento della Protezione Civile, Ingv – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Anpas – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, ReLUIS – Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica e Fondazione CIMA, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l’Anci- Associazione Nazionale Comuni Italiani.

L’Italia è un paese esposto a molti rischi naturali, ma l’esposizione individuale a ciascuno di essi può essere sensibilmente ridotta attraverso la conoscenza del problema, la consapevolezza delle possibili conseguenze e l’adozione di alcuni semplici accorgimenti. Io non rischio è una campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile, ma ancora prima di questo è anche un proposito, un’esortazione che va presa alla lettera, perché solo attraverso la conoscenza e la consapevolezza è possibile dire, appunto: “Io non rischio”. Io non rischio è anche lo slogan della campagna, il cappello sotto il quale ogni rischio naturale viene illustrato e raccontato ai cittadini insieme alle buone pratiche per minimizzarne l’impatto su persone e cose. L’edizione 2022 prende il via con la diretta nazionale, l’evento digitale trasmesso in diretta streaming sabato 15 ottobre sui canali social di Io non rischio e del Dipartimento della Protezione Civile.

