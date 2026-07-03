Invasione di zanzare sul volo Milano-Alicante, passeggeri costretti a cambiare aereo

(Adnkronos) – Odissea a bordo. Nella serata di ieri è partito con circa tre ore di ritardo un volo Ryanair diretto ad Alicante da Milano Malpensa. A causare lo slittamento della partenza è stata la presenza di numerose zanzare nella cabina del velivolo. Secondo quanto apprende Adnkronos da fonti a conoscenza dell’episodio, il personale ha inizialmente tentato di risolvere il problema attraverso un intervento di disinfestazione del velivolo. L’operazione, però, non avrebbe dato l’esito sperato, rendendo necessario il cambio dell’aeromobile per consentire la partenza del volo in condizioni di sicurezza.

E’ stato indicato ‘cambio aereo mobile per disinfestazione zanzare’. Questo, si apprende, significa che la cabina era stata invasa dalle zanzare. Hanno provato a effettuare la disinfestazione, ma ce n’erano ancora e hanno dovuto procedere con la sostituzione del velivolo. Si tratta di un inconveniente che, seppur insolito, può verificarsi, soprattutto in aree dove la presenza di insetti è particolarmente elevata. Si tratta di una zona dove ci sono tantissime zanzare e può succedere che entrino nella cabina, riferisce ancora la fonte, precisando che gli insetti sarebbero penetrati direttamente all’interno dell’aeromobile.

La presenza delle zanzare rappresenta inoltre un potenziale rischio anche per il personale di bordo, motivo per cui, in questi casi, viene effettuata una disinfestazione che prevede di mantenere l’aereo chiuso per il tempo necessario all’intervento. Nel caso del volo per Alicante, tuttavia, il trattamento non è stato sufficiente a eliminare completamente gli insetti, rendendo inevitabile il cambio del velivolo. Secondo quanto riferito dalla stessa fonte, un episodio analogo si sarebbe già verificato alcuni anni fa.

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