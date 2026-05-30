Intesa Sanpaolo celebra 50 anni di presenza in Lussemburgo con l’arte di Kounellis

MILANO (ITALPRESS) – Dal 3 giugno prossimo, Intesa Sanpaolo espone nella capitale del Granducato tre opere di grande rilevanza di Jannis Kounellis dalla propria collezione d’arte. Saranno allestite nella sede del Gruppo nel Paese, Intesa Sanpaolo House, dove verranno organizzate aperture al pubblico. Il 2 giugno, Festa della Repubblica e anniversario dell’avvio della presenza di Intesa Sanpaolo in Lussemburgo cinquant’anni fa, nel 1976, la Banca guidata da Carlo Messina espone un’importante opera nella residenza dell’Ambasciatore d’Italia.

Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg, corporate bank parte della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo guidata da Mauro Micillo, ha le sue radici ne La Sociètè Europèenne de Banque S.A., costituita il 2 giugno 1976 in forma di società anonima di diritto lussemburghese, per iniziativa della Banca Commerciale Italiana (BCI).

Nell’estate del 1976, anno in cui si insedia in Lussemburgo, la Banca Commerciale Italiana acquista l’opera Senza titolo di Jannis Kounellis, pittore e scultore greco nato al Pireo nel 1936 e naturalizzato italiano, uno dei protagonisti dell’Arte Povera scomparso a Roma nel 2017. La strategia di internazionalizzazione delle attività del Gruppo di quegli anni si affiancava all’attenzione verso l’arte, gettando le basi per la creazione di quella che è oggi una delle più importanti collezioni bancarie al mondo.

La lungimirante intuizione della Comit di collezionare arte e promuovere iniziative espositive ed editoriali trova oggi continuità nel “Progetto Cultura” di Intesa Sanpaolo. Il piano pluriennale prevede l’apertura al pubblico delle Gallerie d’Italia – le sedi museali del Gruppo a Milano, Napoli, Torino e Vicenza – e la realizzazione di molteplici progetti a favore dell’arte e della cultura, in sinergia con istituzioni italiane e internazionali. Tra queste iniziative rientra la presentazione nel 2025 di un cospicuo nucleo di opere dalle collezioni del Gruppo nella mostra Viaggio in Italia. Vedute di Napoli, Roma, Firenze, Venezia e Milano, XVII-XIX secolo, accolta a Villa Vauban – Musèe d’Art de la Ville de Luxembourg, a conferma del forte legame della Banca con il Granducato.

– foto ufficio stampa Intesa Sanpaolo –

(ITALPRESS).