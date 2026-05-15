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Internazionali, oggi Darderi-Ruud – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
Luciano Darderi torna in campo agli Internazionali d’Italia 2026 e vuole la finale. Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro affronta il norvegese Casper Ruud – in diretta tv e streaming – nella semifinale del Masters 1000 di Roma. Darderi arriva va a caccia di una storica finale e affronta per la prima volta in carriera il penultimo atto del torneo, dopo aver battuto Hanfmann, Paul, Zverev e Jodar. Ruud, eliminato lo scorso anno da Jannik Sinner nei quarti, invece ha superato Svajda, Lehecka, Musetti e Khachanov. 

 

In caso di vittoria, Darderi sfiderebbe in finale il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. 

 

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