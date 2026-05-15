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Internazionali, Darderi entra in campo ma… si ‘scorda’ il raccattapalle

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
Luciano Darderi ‘spezza il cuore’ a un raccattapalle agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro sfida Casper Ruud nella semifinale del Masters 1000 di Roma, in una partita sospesa dopo soli cinque game a causa della pioggia che ha colpito il Foro Italico. 

Al momento dell’ingresso in campo però, Darderi si è reso protagonista di una scena spiacevole, probabilmente figlia di un malinteso. L’azzurro, che indossava vistosi occhiali da sole, non ha preso la mano del raccattapalle, posizionato all’ingresso del tunnel.  

Nonostante il bambino avesse allungato la mano infatti, Darderi non l’ha presa, a differenza di quanto fatto da Ruud, continuando a camminare e salutando il pubblico del Centrale. 

 

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