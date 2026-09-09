Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Inter, Martinez si scusa dopo l’errore con il Real Madrid: “Responsabilità mia, sbagliare aiuta a crescere”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Non c’e nessun percorso che non venga accompagnato di cadute e di errori, tanto nel calcio come nella vita. Riprendersi in un momento di difficoltà come quello di ieri ti costruisce una personalità forte, che serve per difendere questi colori”. Josep Martinez, portiere dell’Inter, affida ai social le sue scuse per il brutto errore nella partita di Champions League contro il Real Madrid, costata ai nerazzurri il momentaneo 2-0 segnato da Valverde. 

“Mi prendo la responsabilità del mio errore nel secondo gol – ha spiegato l’estremo difensore spagnolo – non possiamo concedere due gol in quel modo quando affronti una squadra come il Real Madrid che non perdona gli errori. Siamo tutti dispiaciuti, credo che la squadra ieri abbia fatto una grande prestazione e meritava portare qualcosa di positivo a Milano”. Dopo il ko contro i Blancos per 2-1, Martinez ha concluso: “Si impara, si cresce, si cerca di migliorare e si guarda in avanti. Ma sempre insieme e uniti. Forza inter”.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Galatasaray e Fenerbahce non giocano Supercoppa in Arabia, partita diventa caso

29 Dicembre 2023

Andria, uccisa dal marito davanti ai figli: “Lei voleva lasciarlo”

30 Novembre 2023

Lavori ai plessi scolastici La Sirenetta ed ex Amnil

23 Novembre 2017

Crolla parte edificio Tribunale a Bolzano

16 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno