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Inter, Dimarco recupera dall’infortunio? Le ultime verso il Real Madrid

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Settembre 2026
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(Adnkronos) – L’infortunio di Federico Dimarco tiene in ansia l’Inter. L’esterno nerazzurro si è fermato durante il match di Serie A contro il Napoli, vinto per 3-2 in rimonta, lasciando il campo nel corso del secondo tempo. Oggi, lunedì 7 settembre, arrivano però buone notizie in vista dell’esordio in Champions League contro il Real Madrid. 

Come riportato da SkySport, Dimarco ha riportato una lieve distorsione al ginocchio sinistro e le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore. L’esterno però si è allenato il gruppo durante la seduta di questa mattina, un segnale che potrebbe recuperare in vista del match contro i Blancos. 

Dimarco partirà, con ogni probabilità, con la squadra alla volta di Madrid e Chivu valuterà all’ultimo se impiegarlo o meno. In caso decidesse di risparmiarlo, potrebbe tornare titolare nella prossima giornata di Serie A, quando l’Inter affronterà l’Udinese in casa lunedì 14 settembre. 

 

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