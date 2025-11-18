Insieme contro il bullismo: all’Aurum di Pescara una giornata dedicata a prevenzione e consapevolezza

Il 20 novembre 2025, all’Aurum di Pescara, si terrà una delle iniziative più attese in Abruzzo sul tema del bullismo e del cyberbullismo. Una giornata di confronto, prevenzione e informazione che metterà attorno allo stesso tavolo istituzioni, scuole, forze dell’ordine ed esperti. L’obiettivo è chiaro: costruire una rete solida che protegga bambini e adolescenti e renda il territorio più reattivo di fronte ai segnali di disagio.

La garante De Febis: una presenza centrale nell’iniziativa

A guidare il percorso istituzionale dell’evento sarà Alessandra De Febis, Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo, figura che negli ultimi mesi ha intensificato il lavoro di monitoraggio e sensibilizzazione sul territorio. La sua partecipazione non sarà solo formale: De Febis aprirà e concluderà la giornata, delineando la linea di intervento della Regione e richiamando le istituzioni scolastiche e amministrative a una responsabilità più tempestiva e concreta nella tutela dei minori.

La garante, secondo quanto anticipato, intende ribadire il principio che ogni episodio di bullismo ignorato o sottovalutato rappresenta un fallimento del sistema adulto e un rischio per lo sviluppo della vittima.

Il programma della mattinata

L’evento prenderà il via alle 9:15 con la registrazione e l’accoglienza studenti curata dall’IPSSAR “Filippo De Cecco” di Pescara.

Seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco di Pescara Carlo Masci, del Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, della stessa De Febis, e del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Massimiliano Nardocci.

Dalle 10:00 alle 12:00 spazio agli interventi tecnici:

Cristina Bonucchi , psicologa della Polizia di Stato, e Gianluca De Donato , dirigente COSC Abruzzo: “Bullismo e cyberbullismo: come difendersi”

Giammaria De Paulis , divulgatore scientifico: “Oltre lo schermo: parole che feriscono, gesti che proteggono”

Videomessaggi dei presidenti delle province abruzzesi: Biondi, Menna, Caruso, De Martinis, D’Angelo

La mattinata si concluderà con il secondo intervento della garante De Febis, incaricata delle conclusioni ufficiali.

Un appuntamento aperto alle scuole e alla cittadinanza

L’evento è rivolto principalmente alle scuole, ma aperto a tutta la cittadinanza interessata al fenomeno. Sarà anche possibile seguire i lavori in diretta streaming.

Il 20 novembre Pescara diventa così la sede di un messaggio preciso: contro il bullismo non servono solo slogan, ma una presenza istituzionale forte, coordinata e riconoscibile. L’impegno della garante De Febis, in questo senso, rappresenta uno dei cardini dell’intera iniziativa.

