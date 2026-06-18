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Inghilterra, Tuchel vince ma attacca Fifa: “Non riuscivo a vedere mia squadra…”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Thomas Tuchel attacca Gianni Infantino e la Fifa dopo Inghilterra-Croazia. Il ct tedesco ha fatto il suo esordio ai Mondiali 2026 guidando la Nazionale inglese nel 4-2 con cui hanno battuto quella croata, ma, nonostante la vittoria, non tutto è andato secondo i piani. 

Prima del fischio d’inizio, al momento degli inni nazionali, il ct dell’Inghilterra è stato infatti ‘sommerso’ dai fotografi, che gli hanno intralciato la visuale, non permettendogli di guardare i suoi giocatori schierati al centro del campo: “Sto implorando la Fifa di cambiare la posizione dei fotografi durante l’inno nazionale… Non riuscivo a vedere la mia squadra”, ha detto Tuchel a fine partita. 

“Aspettavo da tempo questo momento, è stato molto speciale, e mi sono trovato davanti a un muro di 50 fotografi”, ha continuato, “non riuscivo a vedere nemmeno un singolo giocatore e questo ha rovinato un po’ la mia esperienza”. 

 

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