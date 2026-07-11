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Inghilterra-Norvegia, non solo Kane vs Haaland: sfida a colpi di video… tra gli eserciti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Inghilterra e Norvegia si sfidano oggi nei quarti di finale ai Mondiali 2026. In campo, Harry Kane contro Erling Haaland. Online, la sfida è preceduta dal botta e risposta a colpi di video tra le forze armate dei due paesi. Iniziano i norvegesi che si cimentano nel ‘row’, la vogata dei vichinghi con cui Haaland & co. hanno festeggiato ogni vittoria ottenuta nella World Cup. La risposta inglese è servita: esercito, marina, aeronautica intonano Wonderwall, la canzone degli Oasis che accompagna il percorso della Nazionale dei Tre Leoni ai Mondiali. 

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