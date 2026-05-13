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Infrastrutture, Castiglioni (Milano Serravalle – Milano Tangenziali): “Sensori e digital twin per manutenzione predittiva”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Maggio 2026
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(Adnkronos) – “In Milano Serravalle – Milano Tangenziali stiamo investendo in sistemi avanzati di sensoristica, digital twin e analisi dei dati per monitorare in tempo reale il comportamento delle opere d’arte, supportando le attività di sorveglianza e orientando le attività di manutenzione verso modelli sempre più predittivi ed efficienti. L’attuale sistema di sorveglianza interessa oltre 400 opere d’arte della rete gestita e prevede ispezioni visive periodiche ed ispezioni straordinarie per l’esecuzione di indagini conoscitive. La presenza di un elevato numero di opere, unita agli intensi flussi di traffico e alla necessità di ridurre gli impatti sulla viabilità, ci ha portato a sviluppare un sistema di monitoraggio strutturale in tempo reale basato su tecnologie innovative. Il progetto, co-finanziato nell’ambito del Pnrr con un investimento complessivo di 5,4 milioni di euro, interessa attualmente le 18 principali opere maggiori della rete gestita”. Così Andrea Castiglioni di Caronno Area Manutenzioni Opere Stradali e Civili e Affari Regolatori di Milano Serravalle – Milano Tangenziali in occasione del convegno ‘Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune’ all’Acquario Civico di Milano. 

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