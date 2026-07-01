Infanzia, Ovs e Save the Children al ‘Punto luce’ di Marghera: ‘dispersione scolastica raggiunge 21,7%’

(Adnkronos) – Oggi il Punto Luce di Marghera, presidio educativo gestito da Save the Children insieme alla Cooperazione Sociale Itaca e in collaborazione con il Comune di Venezia, attivo nel quartiere dal 2016, ha ospitato l’Amministratore delegato di Ovs, Stefano Beraldo, il presidente di Save the Children Italia, Claudio Tesauro, e il sindaco di Venezia, Simone Venturini. Il centro offre attività di supporto allo studio, laboratori sportivi, artistici e tecnologici, percorsi di sostegno alla genitorialità e interventi personalizzati attraverso le Doti Educative. Nel solo 2025 il Punto Luce ha raggiunto 221 beneficiari, mentre dal suo avvio ha coinvolto complessivamente 907 bambini, bambine e adolescenti. Dall’inizio del progetto sono state inoltre attivate 104 Doti Educative – interventi di sostegno personalizzati rivolti ai minori in difficoltà socio-economica, di cui 9 nel 2025, per sostenere l’accesso a opportunità formative, culturali e sportive e contrastare le disuguaglianze educative. Gli ospiti, accompagnati da un’educatrice e da uno dei beneficiari del progetto, hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino gli spazi e le attività del centro, incontrando bambini, adolescenti e operatori coinvolti nei percorsi educativi promossi sul territorio.

La visita ha rappresentato un momento di confronto e approfondimento sull’importanza di garantire opportunità di crescita, apprendimento e partecipazione ai più giovani, valorizzando il ruolo che luoghi come il Punto Luce svolgono nel rafforzare le comunità e nel contrasto alla povertà educativa. Secondo una recente ricerca di Save the Children, infatti, nelle Aree di Disagio Socioeconomico Urbano (ADU) di Venezia, individuate da ISTAT come i contesti più vulnerabili della città, il 30,8% delle famiglie vive in condizioni di povertà relativa; il tasso di abbandono e dispersione scolastica raggiunge il 21,7%, oltre il doppio rispetto alla media cittadina del 7,9%; il rischio di dispersione implicita interessa il 16,7% degli studenti, contro il 6,6% del resto della città; e il 37,3% dei giovani tra i 15 e i 29 anni non studia e non lavora, a fronte del 19,7% della media comunale.

“Contrastare la povertà educativa e offrire opportunità alle bambine e ai bambini più vulnerabili richiede impegno e alleanze solide – ha dichiarato Tesauro – La collaborazione con OVS, che dura da oltre quindici anni, è un esempio concreto di questo percorso e ha permesso di raggiungere bambini e famiglie sia nei contesti di marginalità sia nelle emergenze umanitarie. Il Punto Luce di Marghera – ha continuato – dimostra il valore di un impegno condiviso e di lungo periodo. È una responsabilità che rinnoviamo ogni giorno: investire su bambini e adolescenti, sostenendone crescita, aspirazioni e talenti. Perché ogni bambino ha diritto non solo ad essere protetto e ad avere accesso a cibo e cure, ma anche alle opportunità per costruire il proprio futuro”. Stefano Beraldo ha aggiunto: “Da 15 anni siamo a fianco di Save the Children in un percorso fondato su valori condivisi. Sosteniamo l’organizzazione e le sue attività contribuendo ad aiutare le famiglie nei contesti più fragili e nelle emergenze umanitarie con l’obiettivo di costruire opportunità di crescita e di futuro per le bambine e i bambini. Crediamo fortemente che il nostro gruppo possa svolgere un ruolo significativo nel sensibilizzare un pubblico esteso grazie alla nostra presenza capillare sul territorio e al continuo dialogo con le famiglie che rappresentano un riferimento importante della nostra clientela. Un esempio concreto di questo impegno sul territorio è il sostegno al Punto Luce di Marghera, progetto che assume per noi un significato tangibile, trovandosi a pochissima distanza dalla sede della nostra azienda”. Il sindaco di Venezia conclude ribadendo il proprio impegno nel continuare “a lavorare in questa direzione, per costruire una società in cui tutti abbiano la possibilità di crescere e desiderare di progettare qui il proprio futuro”.

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