Incidente sul lavoro ad Anzio, crolla un balcone: gravi 2 operai

Questa mattina intorno alle 10:30, durante lavori di ristrutturazione di una villa in via Machiavelli a Lavinio, é crollato un balcone (non interessato dai lavori) che ha colpito in pieno due operai sottostanti. Un cittadino romeno classe 1970 trasportato con elisoccorso al Gemelli di Roma e un cittadino italiano classe 1973 trasportato all’ospedale di Anzio. Entrambi non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Lavinio. Accertamenti in corso.

