Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Incidente, scontro sull’A1 a Roma Sud: un morto e due feriti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Giugno 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Una persona è morta e due sono rimaste ferite in modo grave in un incidente avvenuto oggi, venerdì 5 giugno, sull’autostrada A1. Lo scontro si è verificato tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Valmontone, poco prima delle 14, al km 584,200. 

 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto la vittima e i due feriti dalle lamiere. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale con due eliambulanze. Al momento il traffico di auto e camion sull’A1 in direzione Napoli è interrotto. Si registrano, inoltre, code e rallentamenti nella zona dell’incidente. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Giugno 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Salute, Vacca (Aism): “In Agenda 2030 le priorità delle persone con sclerosi multipla”

25 Maggio 2026

Nettuno, 48enne suicida in un magazzino dell’Istituto di Polizia

15 Giugno 2017

Cina, Jackie Chan reinventa la Turandot con kung fu ed estetica cinese

19 Maggio 2026

Banconote rovinate o fuori corso, ecco il vademecum per cambi e conversione in euro

19 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno