Inchiesta Perugia, audizione Melillo e Cantone giovedì al Copasir

(Adnkronos) – Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo e il procuratore di Perugia Raffaele Cantone saranno ascoltati in settimana anche davanti al Copasir. A quanto si apprende, il Comitato, nella seduta già prevista di oggi, ha deciso di ascoltare Melillo e Cantone nella giornata di giovedì. Erano stati proprio i due procuratori a scrivere, nei giorni scorsi, al Copasir, oltre che al Csm e alla Commissione Antimafia, per chiedere di valutare "con l'urgenza del caso" l'opportunità di una loro audizione sulle vicende relative all'inchiesta di Perugia sul cosiddetto 'dossieraggio'. I due procuratori saranno sentiti in settimana anche dalla Commissione Antimafia che ascolterà domani Melillo, alle ore 16.30 e Cantone giovedì alle ore 10.